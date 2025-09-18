El Comisionado de Educación de Florida investigará a los maestros que celebraron la muerte de Charlie Kirk

Foto oficial de Anastasios Kamoutsas a través del Departamento de Educación de Florida.

Jueves, 18 de septiembre de 2025

El Comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, anunció que el estado investigará a todos los educadores que celebraron la muerte de Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA.

En una carta publicada el jueves a los superintendentes escolares del estado, Kamoutsas declaró que investigará a todos los educadores que participen en este comportamiento vil y sancionable.

“He tenido conocimiento de que algunos educadores de Florida han publicado comentarios despreciables en redes sociales sobre el horrible asesinato de Charlie Kirk”, escribió. “Estos pocos no reflejan a los excelentes maestros de alta calidad que conforman la gran mayoría de los educadores de Florida. Sin embargo, investigaré a todos los educadores que participen en este comportamiento vil y sancionable”.

Según Kamoutsas, la ley estatal permite a la Comisión de Prácticas Educativas suspender la licencia de un docente si es sancionado o declarado culpable de conducta personal inapropiada.

Hasta el momento, cuatro docentes, tan solo en el condado de Osceola, están siendo investigados por sus comentarios en redes sociales. Un educador de Kissimmee, Florida, escribió: “¡Protege tus derechos, hermano! ¡Estoy muy orgulloso de que hayas dado este paso por el equipo!”, acompañando una cita de Kirk que declaraba que “algunas” muertes por armas de fuego valieron la pena para mantener el derecho a portar armas.

Kamoutsas reconoció que los docentes tienen derechos amparados por la Primera Enmienda, pero enfatizó que estos no se extienden ilimitadamente a sus deberes profesionales.

“Si bien los educadores gozan de los derechos que les otorga la Primera Enmienda, estos derechos no se extienden ilimitadamente a sus deberes profesionales. Las opiniones personales de un educador que se hacen públicas pueden socavar la confianza de los estudiantes y las familias a las que sirve. Si la conducta de un educador hace que un estudiante o su familia se sientan incómodos o poco dispuestos a participar en el entorno de aprendizaje, podría constituir una infracción de la Regla 6A10.081, F.A.C.,” concluye la carta.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

