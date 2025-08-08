El CEO de Intel reacciona a la petición de dimisión de Trump: “Estamos en contacto con la Administración”

(Izq.) Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel. (Foto vía: newsroom.intel.com) / (Der.) WASHINGTON, D.C. – 20 DE ENERO: El presidente de EE. UU., Donald Trump, aplaude durante la ceremonia de investidura en la Rotonda del Capitolio de EE. UU. el 20 de enero de 2025 en Washington, D.C. Donald Trump asume su segundo mandato como el 47.º presidente de Estados Unidos. (Foto de Julia Demaree Nikhinson – Pool/Getty Images)

OAN Staff Brooke Mallory

Viernes, 8 de agosto de 2025

El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, sostiene que “siempre ha actuado dentro de los más altos estándares legales y éticos” tras las peticiones de su renuncia del presidente Donald Trump.

El jueves, Trump declaró en la plataforma Truth Social: “El director ejecutivo de Intel está en un profundo conflicto y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención!”.

Esta declaración surge después de que el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) enviara una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por las inversiones y afiliaciones de Tan con empresas de semiconductores presuntamente vinculadas al Partido Comunista de China (PCC) y al Ejército Popular de Liberación.

Cotton preguntó si Tan había cedido sus participaciones en estas empresas para resolver posibles conflictos de interés. Sin embargo, hasta el jueves, seguía sin estar claro si Tan, quien asumió el cargo de director ejecutivo de Intel en marzo, había tomado medidas para desinvertir en dichas empresas.

Para contextualizar, la creciente rivalidad económica y geopolítica entre Estados Unidos y China se centra cada vez más en tecnologías avanzadas como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y otras innovaciones digitales que están llamadas a moldear el panorama futuro de las economías y las capacidades militares globales.

Tras la publicación de Trump, Intel también emitió un comunicado en el que afirmaba estar “profundamente comprometido con el avance de los intereses de seguridad nacional y económica de Estados Unidos y que está realizando importantes inversiones en línea con la agenda “América Primero” del presidente”.

En un mensaje a sus empleados, Tan también abordó la controversia, afirmando que se había difundido información errónea sobre sus anteriores puestos en Walden International y Cadence Design Systems. Asimismo, reafirmó que se ha adherido sistemáticamente a los estándares legales y éticos pertinentes.

Tan también declaró que Intel está colaborando activamente con la administración Trump.

“Estamos colaborando con la administración para abordar los asuntos planteados y asegurarnos de que cuenten con la información veraz”, declaró Tan. “Comparto plenamente el compromiso del presidente con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, agradezco su liderazgo para impulsar estas prioridades y me enorgullece dirigir una empresa tan crucial para estos objetivos”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!