El avión de Hegseth realiza un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a un “parabrisas roto”, tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN

Miércoles, 15 de octubre de 2025

El avión del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó un aterrizaje de emergencia no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

El avión, un Boeing C-32A, una variante militar del Boeing 757, regresaba de una reunión de Ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

Sean Parnell, Asistente del Secretario de Defensa para Asuntos Públicos y Portavoz Principal del Pentágono, publicó un comunicado sobre el incidente en la red social X.

“De regreso a Estados Unidos tras la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN, el avión del secretario de Guerra Hegseth realizó un aterrizaje no programado en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas”, declaró Parnell. “El avión aterrizó según los procedimientos habituales y todos a bordo, incluido el secretario Hegseth, se encuentran a salvo”.

Hegseth respondió al funcionario del Pentágono: “Todo bien. Gracias a Dios. ¡Continúe la misión!”.

Se desconoce la causa de la grieta en el parabrisas, pero este incidente marca otro caso este año en el que un funcionario realizó un aterrizaje de emergencia debido a problemas de seguridad de la aeronave.

A principios de este año, un avión C-32 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba al Secretario de Estado, Marco Rubio, se vio obligado a regresar a Washington, D.C., tras sufrir un problema mecánico en pleno vuelo. Aproximadamente 90 minutos después de iniciar el viaje, desde la Base Conjunta Andrews a Múnich, se detectó una grieta en el parabrisas de la cabina, lo que impulsó a la tripulación a iniciar un regreso seguro a la base.

Además, hace menos de un mes, el presidente Donald Trump y la primera dama se vieron obligados a trasladarse del Marine One a un helicóptero alternativo tras un aterrizaje no programado causado por una falla hidráulica en ruta al aeropuerto de Stansted en Inglaterra.

