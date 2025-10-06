El alcalde de Chicago introduce “zonas libres de ICE” en propiedades municipales y afirma que la administración Trump “quiere una revancha de la guerra civil”

CHICAGO, ILLINOIS – 1 DE SEPTIEMBRE: El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se dirige a la multitud durante la manifestación “Trabajadores por encima de los multimillonarios” del Día del Trabajo, en solidaridad con los sindicatos y grupos de defensa, el 1 de septiembre de 2025 en Chicago, Illinois. La manifestación fue una de las cientos programadas para hoy en todo el país en oposición a las políticas de la administración Trump. (Foto de Audrey Richardson/Getty Images)

Lunes, 6 de octubre de 2025

El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, firmó el lunes una orden ejecutiva que crea lo que describió como “zonas libres de ICE” en respuesta a las redadas federales de inmigración que se llevan a cabo en la ciudad.

La orden abarca propiedades municipales, como escuelas, bibliotecas, parques y estacionamientos y garajes controlados, a la vez que permite a los establecimientos privados participar en la prohibición de las actividades federales de control de inmigración. Sin embargo, la orden no invalida las órdenes judiciales legales ni las investigaciones penales. Está dirigida a la aplicación de la ley migratoria civil: operaciones de deportación no penales.

Cada propiedad municipal designada en la orden contará con un letrero que anuncia explícitamente la prohibición, que indica: “Esta propiedad es propiedad de la Ciudad de Chicago y/o está bajo su control. No podrá utilizarse para la aplicación de la ley migratoria civil, incluyendo como zona de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones”.

La alcaldía emitió un comunicado anunciando el fundamento de la orden, argumentando que el uso de propiedades municipales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como áreas de concentración, procesamiento o bases de operaciones, “mina la confianza de la comunidad”.

“En las últimas semanas, agentes federales utilizaron varias propiedades municipales, incluyendo estacionamientos cerca de Harrison y Kedzie, y un terreno baldío en la calle 46 y Damen, como áreas de concentración para el control migratorio”, escribió la alcaldía.

“Este uso de propiedades municipales mina la confianza de la comunidad y contraviene la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago, que garantiza que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan vivir, trabajar y buscar servicios sin temor”, concluyó el comunicado.

Johnson también emitió un comunicado, proclamando que “la orden crea un amplio escudo cívico que limita el alcance de las prácticas policiales perjudiciales”.

Fortalece la solidaridad vecinal y reafirma el papel de Chicago como ciudad acogedora. Lo cierto es que no podemos permitir que se descontrolen en nuestra ciudad sin control. Nadie está por encima de la ley. Si la violamos, deben rendir cuentas. Si el Congreso no controla a esta administración, Chicago lo hará.

“La derecha de este país quiere una revancha de la Guerra Civil. Quiero que eso ocurra ahora mismo, porque el presidente de los Estados Unidos de América ha declarado la guerra al pueblo de Chicago y a la gente de todo el país”, añadió el alcalde.

La Casa Blanca respondió poco después, calificando la orden ejecutiva de Johnson de “ENFERMA”.

“El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acaba de anunciar la firma de una orden ejecutiva que crea ‘Zonas Libres de ICE’ para prohibir el acceso de los agentes de ICE a las propiedades municipales. Esto es ENFERMO. Está ayudando e incitando a asesinos, violadores, traficantes y pandilleros de inmigrantes ilegales”, escribió la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en una publicación del lunes.

El anuncio se produce tras la decisión del presidente Trump de federalizar a 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los agentes federales de inmigración y sus propiedades, mientras los manifestantes anti-ICE se enfrentan a las fuerzas del orden.

En un incidente reciente, una agente federal de inmigración se vio obligada a disparar a una “terrorista doméstica armada” que, según se informa, embistió con su coche un vehículo de ICE lleno de agentes, lo que provocó su arresto.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

