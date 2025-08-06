El actor de Superman se une a ICE para ‘salvar Estados Unidos’

(L) Photo by ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Con - American Broadcasting Companies, Inc. - Image courtesy of gettyimages.com / (R) NEW YORK, NEW YORK - JUNE 6: An ICE agent monitors hundreds of asylum seekers being processed upon entering the Jacob K. Javits Federal Building on June 6, 2023 in New York City. New York City has provided sanctuary to over 46,000 asylum seekers since 2013, when the city passed a law prohibiting city agencies from cooperating with federal immigration enforcement agencies unless there is a warrant for the person's arrest.(Photo by David Dee Delgado/Getty Images)
(I) Foto de ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Con – American Broadcasting Companies, Inc. – Imagen cortesía de gettyimages.com / (D) NUEVA YORK, NUEVA YORK – 6 DE JUNIO: Un agente de ICE monitorea a cientos de solicitantes de asilo que están siendo procesados al ingresar al Edificio Federal Jacob K. Javits el 6 de junio de 2023 en la Ciudad de Nueva York. La Ciudad de Nueva York ha brindado santuario a más de 46,000 solicitantes de asilo desde 2013, cuando la ciudad aprobó una ley que prohíbe a las agencias de la ciudad cooperar con las agencias federales de control de inmigración a menos que exista una orden de arresto contra la persona. (Foto de David Dee Delgado/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El actor Dean Cain, protagonista de la serie “Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman”, emitida entre 1993 y 1997, reveló su decisión de unirse al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un video publicado en redes sociales, Cain declaró: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público jurado, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ella. Así que me uní”.

El actor también invitó a sus espectadores a unirse a ICE, haciendo referencia a los beneficios que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) introdujo recientemente como nueva estrategia de reclutamiento, incluyendo un bono de $50,000 por firmar y el pago de préstamos estudiantiles. El objetivo es reclutar a 10,000 nuevos agentes.

“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes”, afirmó Cain, “incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13 y narcotraficantes, entre otros”.

El video de Cain coincide con el anuncio del DHS de que ha levantado el límite de edad para sus oficiales, que anteriormente era de 40 años. A sus 59 años, Cain no habría podido unirse a la fuerza, hasta ahora.

“Si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles”, dijo Cain, haciendo eco del título de un comunicado de prensa del DHS que decía: “Únase a las fuerzas del orden del ICE para ayudar a eliminar a los peores de los peores de Estados Unidos”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

