El actor de Superman se une a ICE para ‘salvar Estados Unidos’

(I) Foto de ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Con – American Broadcasting Companies, Inc. – Imagen cortesía de gettyimages.com / (D) NUEVA YORK, NUEVA YORK – 6 DE JUNIO: Un agente de ICE monitorea a cientos de solicitantes de asilo que están siendo procesados al ingresar al Edificio Federal Jacob K. Javits el 6 de junio de 2023 en la Ciudad de Nueva York. La Ciudad de Nueva York ha brindado santuario a más de 46,000 solicitantes de asilo desde 2013, cuando la ciudad aprobó una ley que prohíbe a las agencias de la ciudad cooperar con las agencias federales de control de inmigración a menos que exista una orden de arresto contra la persona. (Foto de David Dee Delgado/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 6 de agosto de 2025

El actor Dean Cain, protagonista de la serie “Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman”, emitida entre 1993 y 1997, reveló su decisión de unirse al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un video publicado en redes sociales, Cain declaró: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público jurado, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ella. Así que me uní”.

El actor también invitó a sus espectadores a unirse a ICE, haciendo referencia a los beneficios que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) introdujo recientemente como nueva estrategia de reclutamiento, incluyendo un bono de $50,000 por firmar y el pago de préstamos estudiantiles. El objetivo es reclutar a 10,000 nuevos agentes.

“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes”, afirmó Cain, “incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13 y narcotraficantes, entre otros”.

El video de Cain coincide con el anuncio del DHS de que ha levantado el límite de edad para sus oficiales, que anteriormente era de 40 años. A sus 59 años, Cain no habría podido unirse a la fuerza, hasta ahora.

“Si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles”, dijo Cain, haciendo eco del título de un comunicado de prensa del DHS que decía: “Únase a las fuerzas del orden del ICE para ayudar a eliminar a los peores de los peores de Estados Unidos”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!