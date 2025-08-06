El actor de Superman se une a ICE para ‘salvar Estados Unidos’

OAN Staff Katherine Mosack
Miércoles, 6 de agosto de 2025
El actor Dean Cain, protagonista de la serie “Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman”, emitida entre 1993 y 1997, reveló su decisión de unirse al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
En un video publicado en redes sociales, Cain declaró: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público jurado, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ella. Así que me uní”.
El actor también invitó a sus espectadores a unirse a ICE, haciendo referencia a los beneficios que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) introdujo recientemente como nueva estrategia de reclutamiento, incluyendo un bono de $50,000 por firmar y el pago de préstamos estudiantiles. El objetivo es reclutar a 10,000 nuevos agentes.
“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes”, afirmó Cain, “incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13 y narcotraficantes, entre otros”.
El video de Cain coincide con el anuncio del DHS de que ha levantado el límite de edad para sus oficiales, que anteriormente era de 40 años. A sus 59 años, Cain no habría podido unirse a la fuerza, hasta ahora.
“Si quieren ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles”, dijo Cain, haciendo eco del título de un comunicado de prensa del DHS que decía: “Únase a las fuerzas del orden del ICE para ayudar a eliminar a los peores de los peores de Estados Unidos”.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
