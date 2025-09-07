Donald Trump estrena el “Club del Jardín de Rosas” en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena ofrecida en el recién renovado jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de septiembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP) (Foto de MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Abril Elfi

Sábado, 6 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un “Club del Jardín de Rosas” tras inaugurar el recién renovado Jardín de Rosas.

El viernes, Trump inauguró el patio recién pavimentado del Jardín de Rosas en una cena para miembros de la comunidad de Washington, a la que denominó “Club del Jardín de Rosas”.

“Hemos trabajado muy duro para que fructifique, y no es una situación fácil, pero es algo que creo que todos disfrutaremos durante muchos, muchos años. Es un lugar magnífico”, declaró Trump a las decenas de legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado invitados al evento.

“Cada vez que teníamos una conferencia de prensa, las mujeres, en particular, se hundían en el lodo y en un momento dado dije: ‘Es hora de hacer el cambio’. Elegimos una gran piedra y tenemos un excelente sistema de altavoces”, añadió.

Antes de la cena del viernes por la noche, la Casa Blanca no había hecho ningún anuncio oficial sobre el nuevo “club” en ninguna plataforma.

La ensalada Rose Garden, con lechuga iceberg, tomates sunset, galletas brioche, cebollino y aderezo mil islas, se sirvió como primer plato. Como segundo plato, los comensales pudieron elegir entre un filete de lomo de Nueva York con croquetas de patata, brócoli a la parrilla y salsa de espinacas y pimienta, o pollo asado al tomillo con puré de patata y judías tiernas en salsa Dijon. También hubo una alternativa vegetariana llamada espaguetis primavera de verano. De postre, los asistentes disfrutaron de un pastel relleno de fudge.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), compartió varias fotos del evento en la plataforma de su red social X la madrugada del sábado.

“La gran inauguración del nuevo Club Rose Garden en la Casa Blanca anoche fue épica”, escribió Johnson. “Gracias a @realDonaldTrump por su hospitalidad y liderazgo visionario”.

Otros legisladores también se mostraron entusiasmados con la invitación a cenar, que marcó el primer evento en las instalaciones recién reinauguradas.

“La renovación del Jardín de Rosas por parte del presidente Trump será disfrutada por las generaciones venideras”, escribió el senador Jim Banks (republicano por Indiana) en X, compartiendo su foto con el presidente. “Es un honor estar entre sus primeros invitados, junto con amigos como el representante Brian Babin y otros”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

