Donald Trump elogia los lazos entre Estados Unidos y Japón durante una recepción en Tokio

US President Donald Trump aEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para fotografías después de una ceremonia de firma en la Casa de Huéspedes del Estado de Akasaka en Tokio el 28 de octubre de 2025. (Foto de Kiyoshi Ota / POOL / AFP) (Foto de KIYOSHI OTA/POOL/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores and Frank Lara-Risco

Martes, 28 de octubre de 2025

Durante su viaje a Tokio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la alianza entre Estados Unidos y Japón durante una recepción con líderes empresariales y les aseguró que Estados Unidos no los defraudará.

El martes, Trump elogió el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Japón, afirmando que ambos países son amigos muy cercanos y que sus vínculos se basan en un compromiso compartido con la libertad, la democracia y la prosperidad, entre otros principios.

El presidente también reflexionó sobre su día con la recién nombrada primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hizo un efusivo resumen de su tiempo juntos en el Palacio de Akasaka y reveló que ambos países firmarán un acuerdo comercial extraordinario.

“Tuvimos un día fenomenal aquí en Japón con un acuerdo comercial trascendental. Logramos un acuerdo comercial enorme y hermoso para ambos países. De hecho, que yo sepa, creo que Japón también tuvo el mejor día en la bolsa de valores de su historia. Así que su nueva primera ministra lo está haciendo muy bien”, dijo Trump. “Primera mujer, primera mujer primera ministra, y le dije: ‘Ya has alcanzado el precio más alto de tus acciones’. Así que ella está muy contenta y pasamos todo el día juntos. ¡Fue maravilloso!”

El presidente Trump agradeció a Japón por el pedido de una gran cantidad de equipo militar de Estados Unidos.

“Sé que están aumentando su capacidad militar de forma sustancial, y hemos recibido pedidos de una gran cantidad de equipo militar nuevo”, declaró Trump. “Y saben que fabricamos el mejor equipo militar del mundo: aviones, misiles y todo lo demás, y esperamos no tener que usarlos demasiado, o incluso nunca. Pero agradecemos ese pedido y el comercio; creo que vamos a lograr un comercio enorme juntos, más que nunca”.

Cuando Takaichi habló, afirmó que espera con interés trabajar con Trump para lograr una región indo-pacífica libre.

También elogió al presidente por sus esfuerzos de paz y afirmó que desea alcanzar una “nueva era dorada” en las relaciones entre Estados Unidos y Japón.

“Gracias a estos esfuerzos, junto con usted, señor presidente, me gustaría hacer realidad una nueva era dorada para la alianza entre Japón y Estados Unidos, donde ambos países se fortalezcan y prosperen”, declaró Takaichi.

Ambos concluyeron su reunión con una ceremonia de firma.

Firmaron dos acuerdos: uno reafirma su plan de cooperación continua entre ambos países y el otro asegura el suministro de minerales críticos y tierras raras.

Antes de la recepción, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que varias empresas japonesas se han comprometido a invertir casi 500,000 millones de dólares en Estados Unidos.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!