Donald Trump afirmó que Xi Jinping le dijo que China no invadirá Taiwán mientras él sea presidente de Estados Unidos

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de mayo de 2020, muestra retratos recientes del presidente de China, Xi Jinping (izq.), y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 14 de mayo de 2020 que no estaba dispuesto a hablar con Xi Jinping, advirtiendo con tono sombrío que podría romper lazos con la superpotencia rival debido a su gestión de la pandemia de coronavirus. “Tengo una muy buena relación, pero ahora mismo no quiero hablar con él”, declaró Trump a Fox Business. (Foto de Dan Kitwood y Nicholas Kamm / varias fuentes / AFP) (Foto de DAN KITWOOD/NICHOLAS KAMM/POOL/AFP/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Sábado, 16 de agosto de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que el presidente de China, Xi Jinping, le dijo que China no invadiría Taiwán mientras él sea presidente de Estados Unidos.

El viernes, Trump hizo estas declaraciones en una entrevista exclusiva con Fox News, tras su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

“Les diré, tienen una situación muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán, pero no creo que vaya a suceder mientras yo esté aquí. Ya veremos”, declaró Trump durante una entrevista en el programa “Informe Especial” de Fox News.

“Me dijo: ‘Nunca lo haré mientras seas presidente’. El presidente Xi me lo dijo, y le dije: ‘Bueno, lo aprecio’, pero también me dijo: ‘Pero soy muy paciente, y China es muy paciente’”, declaró Trump.

Trump y Xi hicieron su primera llamada confirmada del segundo mandato presidencial de Trump en junio. El presidente también declaró en abril que Xi lo había contactado, pero no indicó cuándo tuvo lugar la llamada.

China considera a Taiwán como territorio propio y ha amenazado con “reunificarse” con la isla democrática y autónoma, utilizando la fuerza si es necesario. Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.

El viernes, la Embajada de China en Washington calificó a Taiwán como “el asunto más importante y delicado” en las relaciones entre China y Estados Unidos.

“El gobierno estadounidense debe adherirse al principio de una sola China y a los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, gestionar los asuntos relacionados con Taiwán con prudencia y salvaguardar con seriedad las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, declaró el portavoz de la embajada, Liu Pengyu, en un comunicado.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!