Detienen a un hombre armado en el lugar del servicio conmemorativo de Charlie Kirk por hacerse pasar por un agente del orden

GLENDALE, ARIZONA – 20 DE SEPTIEMBRE: Vista general del Estadio State Farm, sede de los Cardenales de Arizona, mientras se prepara para albergar un servicio conmemorativo en honor al activista político Charlie Kirk el 20 de septiembre de 2025 en Glendale, Arizona. Kirk, director ejecutivo y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hablaba en un evento de su gira “American Comeback Tour” en la Universidad del Valle de Utah. El servicio conmemorativo del domingo estará abierto al público y el programa comenzará a las 11:00 a. m., con la asistencia prevista del presidente Donald Trump. (Foto de Joe Raedle/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Un hombre armado disfrazado de agente del orden público fue arrestado a las afueras del Estadio State Farm en Arizona, donde se celebrará el domingo un servicio conmemorativo en memoria del activista conservador asesinado, Charlie Kirk.

Joshua Runkles, de 42 años, fue detenido el viernes por la tarde, dos días antes del funeral. Ingresó en la Cárcel del Condado de Maricopa y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.

El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés), informó en un comunicado que se observó a un hombre con un comportamiento sospechoso en el estadio de la NFL. Cuando los agentes se acercaron a Runkles, este les dijo que era agente del orden público y que estaba armado. El Servicio Secreto indicó que portaba un cuchillo y una pistola.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS, por sus siglas en inglés) declaró que el hombre no era miembro de las fuerzas del orden.

Runkles fue acusado el sábado de suplantación de identidad como agente del orden, lo cual constituye un delito grave, y de portar un arma en un lugar prohibido, lo cual constituye un delito menor, según un portavoz del DPS de Arizona.

“Se está llevando a cabo una investigación para determinar su intención y propósito en el estadio”, declaró el portavoz.

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que el servicio conmemorativo en memoria del fundador asesinado de Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés) está designado como un evento de Nivel 1 de Calificación de Evaluación de Eventos Especiales (SEAR, por sus siglas en inglés). Esta designación se aplica a “eventos significativos de importancia nacional o internacional que requieren un amplio apoyo interinstitucional federal”, como el Super Tazón.

El presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance se encuentran entre quienes planean hablar en el funeral, junto con la esposa de Kirk, Erika, quien recientemente fue nombrada nueva directora ejecutiva de TPUSA en reemplazo de su esposo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

