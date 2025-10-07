Cientos de excursionistas siguen atrapados en el Monte Everest tras la tormenta, confirman 2 muertos por hipotermia

Esta imagen, tomada el 31 de mayo de 2021, muestra la cordillera del Himalaya vista desde la cima del Monte Everest (8,848.86 metros), en Nepal. (Foto de Lakpa SHERPA / AFP) (Foto de LAKPA SHERPA/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 7 de octubre de 2025

Tras una fuerte tormenta de nieve en el Tíbet, que trajo consigo una mezcla inusualmente intensa de nieve y tormentas, cientos de excursionistas quedaron varados en el Monte Everest.

La tormenta azotó el lugar durante el feriado del Día Nacional de China, atrapando a los excursionistas a gran altura en la cara oriental de la montaña en el Tíbet.

Según medios estatales chinos, aproximadamente 350 excursionistas fueron rescatados tras quedar atrapados por la intensa nevada en campamentos turísticos a lo largo de las laderas de la montaña. Los rescatados fueron trasladados al pequeño municipio de Qudang.

Trágicamente, un excursionista de 41 años en las vecinas montañas Qilian, en la provincia de Qinghai, falleció por hipotermia y mal de altura, y un alpinista surcoreano de 46 años también falleció tras quedar atrapado en la tormenta de nieve mientras descendía del pico Mera, según Asia Business Daily.

Vídeos publicados por medios tibetanos muestran a los excursionistas rescatados recibiendo sopa caliente.

Además, las autoridades afirman que otros 200 excursionistas que permanecen varados en la montaña también se han puesto en contacto con los rescatistas.

Un excursionista rescatado declaró a Jimu News que la nieve tenía un metro de profundidad y aplastó sus tiendas de campaña. Se encontraban a más de 5.800 metros de altura en la ladera oriental de la montaña de 8.800 metros de altura cuando la tormenta de nieve azotó la noche del viernes.

Las operaciones de rescate continuarán, aunque en condiciones difíciles, y las autoridades utilizarán drones para entregar suministros y coordinar esfuerzos para llegar a los excursionistas varados restantes.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

