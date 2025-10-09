Canadá: Un trío gay que adoptó a una niña de 3 años lucha por su pleno reconocimiento legal a pesar del código civil de Quebec

(Fondo) Asistentes participan en el Desfile del Orgullo de Montreal, en Montreal, Quebec, Canadá, el 10 de agosto de 2025. Según informes de medios locales, Fierte Montreal (Orgullo Montreal) recientemente revocó la decisión de excluir a dos grupos judíos de la participación. (Foto de ANDREJ IVANOV / AFP) (Foto de ANDREJ IVANOV/AFP vía Getty Images) / (I) Foto vía: perfil público de Facebook de Jonathan Bedard.

OAN Staff Brooke Mallory

Jueves, 9 de octubre de 2025

Una tríada poliamorosa homosexual de Quebec, Canadá, que recientemente desató un debate nacional tras adoptar a una niña de 3 años, lucha ahora para que los tres sean reconocidos legalmente como sus padres, lo que desafía las antiguas disposiciones del código civil de Quebec que limitan la paternidad legal a dos personas.

Los hombres —Eric LeBlanc, Jonathan Bédard y Justin Maheu— declararon a la prensa que mantienen una relación tripartita comprometida y que comenzaron a acoger a la niña cuando tenía un año. Los tres la adoptaron formalmente a principios de este año tras un largo proceso de aprobación.

Sin embargo, según la legislación vigente en Quebec, un niño solo puede tener dos padres legales, lo que significa que solo dos de los tres hombres figuran en sus documentos oficiales. El tercer cónyuge no tiene estatus parental legal.

La pareja poliamorosa gay citó un fallo de abril del Tribunal Superior de Quebec que declaró inconstitucionales partes del código civil por limitar la paternidad legal a dos personas. La Carta de Derechos y Libertades de Canadá garantiza la igualdad y la protección contra toda forma de discriminación.

El fallo, que se produjo tras un caso independiente que involucraba a una “familia poliamorosa”, dictaminó que tales restricciones “violaban los derechos de los niños y las familias cuyas estructuras se apartan de las normas tradicionales”. Abogados canadienses de la época argumentaron que limitar la paternidad legal a dos personas podría considerarse discriminatorio.

Aunque el fallo de abril abrió la puerta a las familias multiparentales, el gobierno de Quebec ha apelado el fallo, argumentando que el código civil no debería modificarse hasta que se lleve a cabo una revisión pública y legislativa más amplia.

Hasta que se complete ese proceso, la ley técnicamente permanece inalterada, dejando a familias como las de LeBlanc, Bédard y Maheu en un limbo legal.

“Hemos amado y criado a nuestra hija juntos desde que era bebé”, declaró LeBlanc en una entrevista. Los tres somos sus padres, emocionalmente, en la práctica y en todo sentido. Solo queremos que la ley reconozca lo que ya existe.

Tras la noticia, la Dra. Marie-Claire Fortin, experta en derecho de familia de Montreal, ofreció su propia perspectiva sobre el asunto.

“Quebec es una de las provincias más conservadoras en materia de derecho de familia, por lo que si se produce una reforma aquí, tendrá repercusiones en todo el país”, declaró Fortin.

Por ahora, los tres hombres homosexuales continúan criando a su hija juntos mientras el caso avanza en los tribunales. Si su recurso prospera, Quebec podría convertirse en la primera provincia de Canadá en reconocer plenamente las adopciones multiparentales.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

