Avanza la selección del jurado en el juicio del hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida

Martes, 9 de septiembre de 2025

Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en su campo de golf el año pasado, se enfrenta actualmente a un juicio en un tribunal federal. Sin embargo, fuentes indican que la publicidad en torno al juicio está complicando el proceso de selección del jurado.

La selección del jurado comenzó el 8 de septiembre en un tribunal federal de Fort Pierce, Florida. Se esperan los alegatos iniciales a finales de esta semana, y se prevé que el juicio dure aproximadamente de tres a cuatro semanas.

120 jurados se presentaron en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida, para el segundo día de selección del jurado en el juicio del acusado de 59 años, quien decidió representarse a sí mismo a pesar de carecer de formación jurídica formal.

Sin embargo, al menos 21 posibles jurados ya han señalado que tienen problemas de agenda o financieros que obligarían a descartarlos.

Durante el interrogatorio, al menos un posible jurado admitió ante la jueza federal de distrito Aileen Cannon que su apoyo a Trump y su conocimiento previo del caso le impedirían ser imparcial.

La jueza Cannon, quien anteriormente presidió uno de los casos penales de Trump, afirmó que espera conformar el jurado para el miércoles por la tarde, ya que se espera que el juicio dure unas tres semanas.

Hasta el momento, la selección del jurado ha avanzado con lentitud, lo que se ha visto complicado por las solicitudes de Routh de plantear preguntas que la jueza Cannon consideró irrelevantes y excesivamente políticas. Entre las preguntas que prohibió se encontraban las indagaciones de Routh sobre las opiniones de los posibles jurados sobre “Palestina”, su opinión sobre la “propuesta de Trump de comprar Groenlandia” e incluso cómo reaccionarían si se encontraran con “una tortuga en el camino”, una pregunta que, según Routh, podría revelar carácter y criterio.

Al final de la sesión del lunes, la fiscalía había logrado la remoción de 20 posibles jurados por cuestiones de imparcialidad, y Routh consintió en todas las recusaciones menos una. Sin embargo, indicó que tiene la intención de recusar él mismo a siete jurados.

Los fiscales argumentan que, tras meses de planificación, con el respaldo de pruebas, Routh se posicionó en la madrugada del 15 de septiembre, escondido entre los arbustos del campo de golf de Trump en Palm Beach, con un arma de fuego apuntando y esperando.

Cuando Trump se acercó a la ubicación de Routh, un agente del Servicio Secreto notó repentinamente el arma que sobresalía de la línea de árboles y abrió fuego, lo que provocó que Routh huyera y buscara su vehículo para escapar. Posteriormente fue detenido en una autopista cercana.

Routh se declaró inocente de cinco cargos federales que pueden conllevar cadena perpetua, incluyendo intento de asesinato de un candidato presidencial y posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento.

Esto ocurre después de que el hijo adulto de Routh, Oran Routh, de 36 años, fuera acusado en un tribunal federal de Carolina del Norte el año pasado por un cargo de recepción y otro de posesión de imágenes de abuso sexual infantil, según los registros judiciales.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

