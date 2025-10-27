Arrestan en Minnesota a un hombre tras amenazar a Pam Bondi en un supuesto plan de asesinato a sueldo por 45,000 dólares

WASHINGTON, D.C. – 8 DE OCTUBRE: La Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, observa durante una mesa redonda en el Comedor de Estado de la Casa Blanca el 8 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno de Trump organizó la mesa redonda para abordar el movimiento antifascista Antifa tras firmar una orden ejecutiva que lo designa como “organización terrorista nacional”. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Lunes, 27 de octubre de 2025

Un hombre de 29 años fue arrestado en Minnesota el 16 de octubre por presuntamente ofrecer 45,000 dólares para asesinar a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

El hombre, que se autodenomina “anarquista”, fue arrestado después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), recibiera una pista que indicaba que un hombre llamado Tyler Maxon Avalos, de 29 años, publicó una publicación dirigida a Bondi en redes sociales a principios de este mes.

Según una declaración jurada del FBI presentada ante el tribunal federal de Minnesota, la publicación de TikTok en cuestión presenta una foto de Bondi con un “punto rojo de mira telescópica” en la frente, así como el texto “SE BUSCA: Pam Bondi. RECOMPENSA: 45,000. VIVA O MUERTA (PREFERIBLEMENTE MUERTA)”.

Debajo de la foto, desde su cuenta con el nombre de usuario “Wacko”, Avalos también añadió: “¡Uf! ¡Uf! Si no nos atienden, ¿qué pasa?”.

Según su presencia en redes sociales y en línea, Avalos se considera anarquista, con una filosofía política que aboga por el autogobierno y la ausencia de autoridad jerárquica, incluyendo gobernantes, fuerzas del orden y estructuras gubernamentales centralizadas.

Avalos también cuenta con un extenso historial criminal, con múltiples condenas en diferentes jurisdicciones. Fue condenado por acoso en Minnesota en julio de 2022 y tiene una condena previa por violencia doméstica en Florida en 2016, lo que indica un historial de comportamiento violento.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!