Anuncia la Casa Blanca que no hay planes para que Trump y Putin se reúnan en un futuro inmediato

ANCHORAGE, ALASKA – AUGUST 15: U.S. President Donald Trump (R) greets Russian President Vladimir Putin as he arrives at Joint Base Elmendorf-Richardson on August 15, 2025 in Anchorage, Alaska. The two leaders are meeting for peace talks aimed at ending the war in Ukraine. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 21 de octubre de 2025

Un funcionario de la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin no tienen planes de reunirse en el futuro inmediato, disipando las expectativas de una posible cumbre en Hungría que se anticipaban para las próximas semanas.

“El secretario Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, tuvieron una conversación productiva. Por lo tanto, no es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro de Relaciones Exteriores, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, declaró el funcionario de la Casa Blanca.

El martes, el Kremlin también intentó disipar las expectativas de una posible reunión cara a cara, desestimando las especulaciones.

Sin embargo, la noticia impactó a muchos, ya que Trump había anunciado el jueves pasado que planeaban reunirse “en unas dos semanas”. Esto se produjo tras una conversación telefónica de más de dos horas entre los líderes.

La última vez que Trump y Putin se reunieron en persona fue en agosto, durante una cumbre en Anchorage, Alaska. Si bien el presidente Trump reconoció que no se llegó a un acuerdo formal durante la reunión, señaló que él y el presidente Putin lograron “avances sustanciales” hacia uno.

Durante esa “extremadamente productiva” reunión a puerta cerrada de tres horas, Putin enfatizó la necesidad de abordar las causas principales del conflicto durante la cumbre de Alaska.

Reiteró las demandas de larga data de Rusia, incluyendo el abandono de las aspiraciones de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y lo que denominó la “desnazificación” de Ucrania.

Putin ha mantenido que estos asuntos deben resolverse para lograr la paz.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!