Alto miembro de ISIS muere en operación militar estadounidense en Siria

A member oUn miembro de las fuerzas iraquíes pasa junto a un mural con el logotipo del Estado Islámico (EI) en un túnel que, según se informa, fue utilizado como centro de entrenamiento por los yihadistas, el 1 de marzo de 2017, en la aldea de Albu Sayf, en las afueras del sur de Mosul. Las fuerzas iraquíes lanzaron una importante ofensiva el 19 de febrero para recuperar el oeste de Mosul de manos del Estado Islámico, retomando el aeropuerto y avanzando hacia el norte. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP) (Foto de AHMAD AL-RUBAYE/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Un alto cargo de ISIS, quien se perfilaba para convertirse en el próximo líder del grupo en el país, fue asesinado durante una redada militar estadounidense.

Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que la redada eliminó a un alto cargo de ISIS considerado candidato al liderazgo de ISIS en Siria. Ningún soldado estadounidense resultó muerto ni herido durante la misión.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, también mencionó que un funcionario financiero clave de ISIS fue asesinado durante la operación, señalando que ambos hombres habían estado planeando activamente ataques en Siria e Irak.

Según Fox News Digital, la redada fue una “operación exitosa” dirigida contra un miembro de alto rango de ISIS, considerado un firme candidato para convertirse en el Emir de ISIS en Siria, un cargo que podría haber amenazado a las fuerzas estadounidenses y de la Coalición, así como al nuevo gobierno sirio.

Esta operación forma parte de los esfuerzos antiterroristas que Estados Unidos está llevando a cabo en la región, tras la derrota territorial de ISIS en Siria e Irak en 2019.

“Seguiremos persiguiendo a los terroristas de ISIS con una determinación inquebrantable en toda la región”, añadió el funcionario, enfatizando que Estados Unidos y sus socios mantienen su compromiso de garantizar la derrota definitiva de ISIS y la protección de la patria.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!