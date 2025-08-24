Allanamiento a la casa de John Bolton presuntamente vinculado a documentos clasificados enviados por correo electrónico a su familia

El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, habla con la prensa tras participar en un panel organizado por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán – Oficina de Representación de EE. UU. (NCRI-EE. UU.) en el Hotel Willard InterContinental el 17 de agosto de 2022 en Washington, D. C. El NCRI-EE. UU. organizó el panel para conmemorar el 20.º aniversario de su primera conferencia de prensa sobre la supuesta amenaza del programa de armas nucleares de Irán. Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra un agente iraní por un complot para asesinar a John Bolton. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Sábado, 23 de agosto de 2025

El exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, debería ser procesado por el presunto envío de información clasificada altamente sensible a través de un servidor privado, según informaron al New York Post altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El viernes por la mañana, agentes federales registraron la residencia de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D.C., en busca de pruebas relacionadas con su investigación sobre el presunto manejo indebido de “documentos altamente sensibles de seguridad nacional” por parte del crítico de Trump.

Según fuentes de alto rango, la presunta mala conducta se descubrió por primera vez en 2020 gracias a una “capacidad de inteligencia muy específica”, que arrojó pruebas contundentes de que Bolton había “transferido” archivos clasificados de su escritorio en la Casa Blanca a su esposa e hija.

Bolton sirvió en la Casa Blanca de Trump durante 17 meses, de abril de 2018 a septiembre de 2019, antes de anunciar su renuncia, que coincidió con un tuit de Trump en el que anunciaba el despido de su asesor de seguridad nacional.

Los investigadores iniciaron el caso en ese momento —independiente de la investigación anterior sobre la presunta divulgación de secretos por parte de Bolton en sus memorias de 2020, “La Habitación Donde Sucedió”—, pero la administración Biden posteriormente lo archivó, según informaron las autoridades.

Bolton ha sido uno de los exfuncionarios de Trump más francos, condenando frecuentemente a su exjefe en entrevistas con los medios.

“La administración Biden tenía causa probable para saber que había tomado material perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos, y no hicieron ningún esfuerzo por recuperarlo”, declaró un alto funcionario del FBI al periódico The New York Post el sábado.

“Esa era una administración amiga de Bolton. Siguieron atacando a Trump todo el tiempo por ‘utilizar a las fuerzas del orden como armas’, y ellos, al detener políticamente una investigación justa, son quienes utilizaron a las fuerzas del orden como armas”, alegó el funcionario.

Los investigadores describieron el caso como “impecable”, pero estaba tan oculto que, según las fuentes, el director del FBI, Kash Patel, no se enteró hasta aproximadamente un mes después de su confirmación en febrero, cuando solicitó información sobre asuntos delicados.

Inicialmente, Patel asumió que el caso estaba relacionado con la investigación previamente archivada. Pero los agentes lo instaron a investigar más a fondo, explicando que se trataba de una investigación completamente independiente que la administración Biden les había impedido avanzar durante cuatro años.

El allanamiento del martes se llevó a cabo para recopilar pruebas adicionales de la presunta mala conducta.

Según las fuentes, los agentes recuperaron “mucha” posible evidencia en la residencia de Bolton y “mucha” más en su oficina de Washington D. C.

Si bien los investigadores federales confían en la solidez de su caso contra Bolton, el Departamento de Justicia, según se informa, no tiene previsto presentar cargos contra su esposa ni su hija, añadieron las fuentes.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!