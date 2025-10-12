Al menos 4 muertos y 12 heridos en tiroteo durante partido de fútbol americano de bienvenida en Mississippi

Un agente de policía hace un gesto mientras un coche patrulla circula por una calle de noche el 28 de noviembre de 2017 en Uagadugú. (Foto de LUDOVIC MARIN / AFP) (Foto de LUDOVIC MARIN/AFP vía Getty Images)

Sábado, 10 de octubre de 2025

Al menos cuatro personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo durante un partido de fútbol americano de bienvenida en Mississippi, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche del sábado, después de un partido de fútbol americano de secundaria celebrado el viernes por la noche, según el alcalde John Lee de Leland, Mississippi, un pequeño pueblo del condado de Washington con una población de aproximadamente 3500 habitantes.

El incidente ocurrió en una calle principal, según el alcalde, donde se encontraban personas para el partido de bienvenida de la escuela secundaria Leland contra la escuela secundaria Charleston.

Cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales, incluido el Centro Médico Bautista en Jackson, pero no hubo novedades inmediatas sobre su estado de salud.

No hay sospechosos detenidos y la investigación está en curso.

Esta es una noticia de última hora. Para información actualizada por favor visítenos más tarde.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

