Afirma la Casa Blanca que Putin se reunirá con Zelenski

This combination of pictures created on May 12, 2025 shows a pool photograph distributed by Russia's state agency Sputnik bearing Russian President Vladimir Putin during an interview to RIA Novosti news agency at the Kremlin in Moscow on March 12, 2024 and a picture of Ukraine's President Volodymyr Zelensky during the 21st Shangri-La Dialogue summit at the Shangri-La Hotel in Singapore on June 2, 2024. Following the visit of some European leaders to Kyiv, where they called for Russia to agree to an unconditional 30-day ceasefire to allow for peace talks, Putin proposed direct negotiations with Ukraine in Istanbul on May 15, but did not respond to the European call for a 30-day ceasefire. Zelensky said he would be prepared to meet Putin in Turkey, but did not say whether he would still attend if Russia refused the European proposal. (Photo by Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP) (Photo by GAVRIIL GRIGOROVNHAC NGUYEN/POOL/AFP/AFP via Getty Images)
Esta combinación de imágenes creada el 12 de mayo de 2025 muestra una foto de grupo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik con el presidente ruso Vladimir Putin durante una entrevista con la agencia de noticias RIA Novosti en el Kremlin en Moscú el 12 de marzo de 2024 y una imagen del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky durante la 21.ª cumbre del Diálogo Shangri-La en el Hotel Shangri-La en Singapur el 2 de junio de 2024. Tras la visita de algunos líderes europeos a Kiev, donde pidieron a Rusia que aceptara un alto el fuego incondicional de 30 días para permitir las conversaciones de paz, Putin propuso negociaciones directas con Ucrania en Estambul el 15 de mayo, pero no respondió al llamado europeo de un alto el fuego de 30 días. Zelensky dijo que estaría preparado para reunirse con Putin en Turquía, pero no dijo si seguiría asistiendo si Rusia rechazaba la propuesta europea. (Foto de Gavriil GRIGOROV y Nhac NGUYEN / varias fuentes / AFP) (Foto de GAVRIIL GRIGOROVNHAC NGUYEN/POOL/AFP/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi 

Martes, 19 de agosto de 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El martes, Leavitt declaró durante una rueda de prensa que Zelenski y Putin acordaron reunirse en la siguiente etapa de las conversaciones de paz, antes de una reunión trilateral que incluirá al presidente Donald Trump.

“Entiendo que la Casa Blanca está trabajando y los aliados están trabajando para que esta reunión se lleve a cabo, pero ¿prometió Putin reunirse con Zelenski, una reunión directa, en las próximas semanas?”, preguntó un periodista a Leavitt.

“Sí”, respondió ella.

“Tras las alentadoras conversaciones de ayer, el presidente Trump habló por teléfono con el presidente Putin y acordaron iniciar la siguiente fase del proceso de paz: una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelenski, seguida, de ser necesario, por una reunión trilateral entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y el presidente Trump”, añadió.

Trump declaró el lunes que llamó a Putin y comenzó a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski.

Durante una entrevista en “Fox & Friends”, Trump también dijo que estaba tratando de concretar una reunión.

“Llamé al presidente Putin y estamos tratando de concretar una reunión con el presidente Zelenski. Veremos qué sucede allí. Y luego, si funciona, iré a la trilateral y la cerraré”, dijo Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se abstuvo de comprometerse con una reunión y afirmó que cualquier posible cumbre entre ambos líderes debe prepararse con sumo cuidado.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

What do YOU think? Click here to jump to the comments!

Sponsored Content Below

 

Share this post!