Afirma la Casa Blanca que Putin se reunirá con Zelenski

OAN Staff Abril Elfi
Martes, 19 de agosto de 2025
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
El martes, Leavitt declaró durante una rueda de prensa que Zelenski y Putin acordaron reunirse en la siguiente etapa de las conversaciones de paz, antes de una reunión trilateral que incluirá al presidente Donald Trump.
“Entiendo que la Casa Blanca está trabajando y los aliados están trabajando para que esta reunión se lleve a cabo, pero ¿prometió Putin reunirse con Zelenski, una reunión directa, en las próximas semanas?”, preguntó un periodista a Leavitt.
“Sí”, respondió ella.
“Tras las alentadoras conversaciones de ayer, el presidente Trump habló por teléfono con el presidente Putin y acordaron iniciar la siguiente fase del proceso de paz: una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelenski, seguida, de ser necesario, por una reunión trilateral entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y el presidente Trump”, añadió.
Trump declaró el lunes que llamó a Putin y comenzó a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski.
Durante una entrevista en “Fox & Friends”, Trump también dijo que estaba tratando de concretar una reunión.
“Llamé al presidente Putin y estamos tratando de concretar una reunión con el presidente Zelenski. Veremos qué sucede allí. Y luego, si funciona, iré a la trilateral y la cerraré”, dijo Trump.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se abstuvo de comprometerse con una reunión y afirmó que cualquier posible cumbre entre ambos líderes debe prepararse con sumo cuidado.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
