Aeropuertos de Estados Unidos rechazan transmitir un anuncio de servicio público de la Secretaria de Seguridad Nacional que critica duramente a los demócratas por el cierre del gobierno

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Varios aeropuertos importantes de Estados Unidos se han negado a emitir un video de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en el que critica a los demócratas del Congreso por el cierre gubernamental, debido a su impacto en las operaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El anuncio de servicio personal (PSA, por sus siglas en inglés), destinado a ser exhibido en los puntos de control de la TSA, ha sido rechazado por numerosos aeropuertos de todo el país.

El video estaba programado para ser reproducido en todos los aeropuertos públicos de Estados Unidos el jueves pasado. A pesar de las demás negativas, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que el video se está reproduciendo en muchos de los aproximadamente 440 aeropuertos comerciales de Estados Unidos con controles de seguridad de la TSA.

Como directora del DHS, Noem supervisa la TSA, que se ha visto gravemente afectada por el cierre. Con la financiación gubernamental estancada durante más de dos semanas, muchos empleados de la TSA se encuentran sin sueldo.

El video de Noem, publicado el jueves pasado, supuestamente busca explicar a quienes hacen fila en los controles de la TSA por qué los empleados de turno están trabajando sin sueldo.

“La principal prioridad de la TSA es garantizar que tengan la experiencia más agradable y eficiente posible en el aeropuerto, a la vez que los mantenemos seguros”, declaró Noem en el video. “Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal. Debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin sueldo”, continuó.

“Seguiremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten sus viajes, y esperamos que los demócratas pronto reconozcan la importancia de reabrir el gobierno”.

Sin embargo, fuentes de la TSA que han contactado a la prensa advierten que, si el cierre persiste, las ausencias de empleados podrían ralentizar las operaciones y alargar los tiempos de espera en numerosos aeropuertos.

Los republicanos han calificado la interrupción de la financiación como el “cierre de Schumer”, señalando al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), y a los demócratas, quienes han bloqueado el proyecto de ley de financiación ocho veces. La legislación, ya aprobada por la Cámara de Representantes, habría mantenido al gobierno federal financiado hasta el 21 de noviembre.

Aeropuertos como el JFK de Nueva York, el LaGuardia y el Newark Liberty, así como otros en ciudades como San Francisco, Seattle, Chicago y Filadelfia, han optado por no transmitir el video. Los funcionarios de estos aeropuertos citaron políticas que prohíben contenido político en las pantallas controladas por el aeropuerto. Además, algunos expresaron su preocupación de que la transmisión del video pudiera violar la “Ley Hatch”, que restringe las actividades políticas de los empleados federales y de ciertos empleados estatales y locales involucrados en programas financiados con fondos federales.

“Cuando Kristi Noem no está ocupada intentando retirar el financiamiento a la policía en Nueva York, aparentemente se dedica a someter a los viajeros a mensajes obviamente falsos y abiertamente partidistas”, declaró la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (demócrata por Nueva York), en un comunicado.

“Aquí en Nueva York, nos concentraremos en mantener seguros a los pasajeros que viajan en avión, y eso significa no emitir anuncios políticos en nuestros aeropuertos”, añadió.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

