Acusan de corrupción a la alcaldesa de New Orleans LaToya Cantrell por fraude

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, habla en la conferencia de prensa de entrega del Comité Organizador del Super Bowl en el Centro de Convenciones Mandalay Bay el 12 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Ethan Miller/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Viernes, 15 de agosto de 2025

La alcaldesa demócrata de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, ha sido acusada formalmente por un gran jurado federal tras una investigación por corrupción.

El viernes, Cantrell (demócrata por Luisiana) recibió una acusación formal de 18 cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas, obstrucción de la justicia y mentir a un gran jurado federal.

La acusación formal se produce tras otra acusación formal contra Jeffrey Vappie, exguardaespaldas de la alcaldesa en el Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD, por sus siglas en inglés), quien fue acusado el verano pasado de fraude electrónico y declaraciones falsas.

Vappie también enfrentará cargos adicionales en virtud de la acusación más reciente.

Los documentos de la acusación, recientemente publicados, arrojan luz sobre detalles adicionales del presunto esquema de corrupción que los fiscales inicialmente acusaron a Vappie y Cantrell de orquestar en la acusación.

Según los documentos, Vappie presuntamente falsificaba hojas de horas para ocultar las horas que pasaba con Cantrell en un apartamento de Upper Pontalba durante su horario de trabajo, incluso mientras viajaba con ella en viajes oficiales y asistía a eventos no laborales.

Los documentos también acusan a Vappie de falsificar y eliminar registros que ocultarían la naturaleza de su relación con Cantrell y la influencia de la alcaldesa dentro del Departamento de Policía de Nueva Orleans, la cual se utilizó para intentar protegerlo del escrutinio público.

Vappie fue entonces suspendido y posteriormente renunció, tras la investigación sobre su presunta relación con la alcaldesa.

Según los informes, la acusación de Cantrell sigue a dos años de escrutinio, incluida su relación con Vappie, una disputa legal con un residente de Nueva Orleans que fotografió el supuesto romance, una demanda con las Escuelas Públicas de Nueva Orleans por una promesa de financiación multimillonaria incumplida, la acusación de un ex inspector de la ciudad acusado de sobornarla con entradas para los Saints y viajes frecuentes en medio de una fuga de la cárcel en curso y las secuelas de un apagón masivo.

En 2022, Cantrell también enfrentó críticas por usar fondos públicos para mejorar vuelos a clase ejecutiva en viajes internacionales, defendiendo la práctica como una forma de “hacer negocios en nombre de la ciudad”.

Además, otros medios de comunicación han afirmado que Cantrell gastó casi 200,000 dólares de su cuenta de campaña en 2022, destinando un tercio a servicios de asesoría de imagen.

Según sus registros de financiación de campaña, en febrero de 2022, su campaña pagó 60,000 dólares a Jolie Image Consulting, propiedad de Tanya Haynes, y otros 12,000 dólares a Erica Warren. Haynes supuestamente les dijo a los empleados de la tienda que estaba comprando ropa para que la alcaldesa la usara en eventos públicos como el Essence Fest y una visita real en 2018.

Sin embargo, Cantrell ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

“Parece que voy a salir de la misma manera que llegué. Acusación tras acusación tras acusación”, dijo Cantrell desafiante durante una presentación presupuestaria en octubre de 2024.

La oficina de Cantrell también ha argumentado que, como la “primera alcaldesa” de la ciudad y como “mujer negra”, se enfrenta a un escrutinio más intenso que sus colegas hombres blancos y se le han aplicado estándares diferentes a los de sus predecesores.

Cantrell finalizará su mandato en enero de 2026.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

