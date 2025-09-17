ABC suspende “indefinidamente” el programa nocturno de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 10 DE MARZO: El presentador Jimmy Kimmel habla en el escenario durante la 96.ª edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby el 10 de marzo de 2024 en Hollywood, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images)

ABC anunció el miércoles la suspensión indefinida del programa nocturno de Jimmy Kimmel en respuesta a sus comentarios sobre el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk.

Durante sus monólogos del lunes y martes, Kimmel criticó la respuesta de los conservadores a la muerte de Kirk, acusando a los partidarios de MAGA de politizar la tragedia e “intentar desviar la culpa”. También se burló de las respuestas del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance, comparando el dolor de Trump con el de un niño mientras cuestionaba la investigación del FBI.

“Tuvimos momentos muy bajos durante el fin de semana con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos”, declaró Kimmel. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

En respuesta a los comentarios de Kimmel, un portavoz de ABC confirmó que el programa “Jimmy Kimmel Live!” ha sido “suspendido indefinidamente”.

Antes del anuncio, Nexstar, afiliada de ABC, también declaró que no emitiría el programa de Kimmel “en el futuro próximo”. Nexstar posee el mayor grupo de estaciones de televisión locales de Estados Unidos, una participación en la quinta cadena de televisión más importante, The CW, y la cadena nacional de noticias por cable NewsNation, además de cadenas de multidifusión como Antenna TV y Rewind TV.

Nexstar enfatizó que “se opone firmemente a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que estamos ubicados”, declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

“Seguir dándole al Sr. Kimmel una plataforma de difusión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de interrumpir su programa para que la calma prevalezca mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo”, añadió.

Además, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, calificó posteriormente los comentarios de Kimmel como “la conducta más repugnante posible”.

“Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, declaró Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá que hacer frente a más trabajo”.

El Centro para los Derechos Estadounidenses, un bufete de abogados especializado en derecho público, también presentó una queja contra Kimmel, argumentando que “no sirve de defensa decir que Kimmel se dedicaba a la sátira o al humor nocturno en lugar de a las noticias tradicionales”.

“Las filiales de ABC deben intensificar sus esfuerzos y exigirle responsabilidades como cadena por difundir material que no respeta el estándar de interés público al que están sujetas”, escribió Daniel Suhr, presidente del Centro para los Derechos Estadounidenses. “Disney, como propietario corporativo de ABC, debe actuar directamente para corregir este problema”.

