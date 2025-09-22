‘Lo que Charlie quería’: Trump y Musk se reúnen en el homenaje a Kirk en Arizona, mientras un experto lector de labios describe el encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se dan la mano durante el servicio conmemorativo público en honor del activista de derecha Charlie Kirk en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Lunes, 22 de septiembre de 2025

El presidente Donald Trump y el fundador de Tesla, Elon Musk, exempleado especial del gobierno (SGE, por sus siglas en inglés), se reunieron por primera vez desde su desacuerdo público en el homenaje al activista conservador asesinado Charlie Kirk, quien, antes de su asesinato, había expresado su esperanza de que ambos se reconciliaran algún día.

Trump y Musk fueron vistos estrechándose la mano y charlando en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona.

La Casa Blanca y Musk también compartieron posteriormente fotos de su reencuentro, con la leyenda “Para Charlie”.

Según la experta en lectura de labios Nicola Hickling, “emprendedora y motora de LipReader, una empresa pionera especializada en lectura de labios e informes periciales”, Trump le preguntó entonces: “¿Cómo estás?”, llamando al fundador de Tesla.

A continuación, Musk pareció encogerse de hombros y el presidente Trump respondió: “Elon, he oído que querías charlar… Intentemos encontrar la manera de retomar el tema”.

Luego se les vio abrazándose, y el presidente republicano, según se informa, lo miró y le dijo: “Te he echado de menos”.

Antes de su asesinato, Kirk le dijo a la podcaster Megyn Kelly, en junio, que esperaba que ambos se reconciliaran.

“Conozco a ambos… Tengo esperanza, soy optimista y haré todo lo posible para intentar reconciliarnos”, declaró Kirk.

El domingo también marcó la primera vez que Trump y Musk fueron vistos juntos desde que su antigua estrecha alianza teminó en un conflicto público.

El lunes, Trump describió su encuentro con Musk en el memorial como “amable”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

