3 oficiales mueren a tiros y 2 más están en estado “estable pero crítico” en Pensilvania después de cumplir una orden judicial

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Cinco agentes del orden recibieron disparos mientras cumplían una orden judicial en el municipio de North Codorus, condado de York, Pensilvania. Hasta las 15:59 (hora del Pacífico), tres agentes habían fallecido a causa de sus heridas y dos permanecían en estado estable pero crítico, según informes locales.

El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 14:00 (hora del Este) en una residencia en Haar Road.

El sospechoso, descrito hasta el momento solo como un “pistolero enloquecido”, abrió fuego contra los agentes. Inicialmente, se informó que el agresor se disparó a sí mismo. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al tiroteo, un funcionario declaró que otro agente le disparó.

La emboscada provocó una respuesta de emergencia masiva, que incluyó helicópteros de evacuación médica y una fuerte presencia policial con aproximadamente 30 vehículos asegurando el perímetro.

Las escuelas locales del Distrito Escolar de Spring Grove también fueron cerradas temporalmente como medida de precaución, pero reanudaron sus operaciones normales tras recibir autorización de las fuerzas del orden.

El gobernador Josh Shapiro (demócrata por Pensilvania) y el fiscal general Dave Sunday (republicano por Pensilvania) respondieron con rapidez, instando a los residentes a seguir las instrucciones de las fuerzas del orden.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) también se han desplegado para apoyar a los servicios de emergencia locales.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor visítenos más tarde para tener información actualizada.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

