El Comité Nacional Demócrata paga 1.6 millones de dólares por deuda de la campaña de Kamala Harris

Miércoles, 22 de octubre de 2025

El Comité Nacional Demócrata (CND) sigue pagando las deudas de la fallida campaña presidencial de 2024 de la exvicepresidenta Kamala Harris.

Recientemente, el CND pagó 1.6 millones de dólares el mes pasado, lo que eleva el total a más de 20 millones de dólares, según Axios el miércoles.

La campaña de Harris acumuló facturas por una cifra sin precedentes de 1,500 millones de dólares durante sus 107 días de campaña, y casi un año después, los demócratas siguen luchando por saldarla. Se desconoce cuánta deuda queda por saldar.

La exitosa campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012 también generó una deuda de más de 20 millones de dólares, que el Comité Nacional Demócrata (DNC) no saldó en su totalidad hasta 2015, incluso con la ayuda de Obama para recaudar fondos. Esta deuda puso al partido en una posición vulnerable de cara a las elecciones presidenciales de 2016, en las que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton perdió ante el presidente Donald Trump.

En agosto se reveló que Harris había llegado a un acuerdo con el partido, en el que el Comité Nacional Demócrata se comprometió a cubrir 20.5 millones de dólares en facturas de campaña pendientes.

Las deudas incluyen gastos de encuestas, consultoría, vuelos, compañías de producción, espacios para eventos y la contratación de personal de celebridades como Beyoncé y Megan Thee Stallion.

En un correo electrónico enviado en febrero a sus simpatizantes demócratas, Harris escribió que el Comité Nacional Demócrata destinaría sus donaciones a “ganar las próximas elecciones”, aunque aproximadamente 20 centavos de cada dólar se destinaron a pagar la deuda restante de su campaña.

Los documentos presentados por Harris tras las elecciones indicaban que “no había deudas pendientes ni facturas vencidas” en la época de las elecciones del año pasado.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

