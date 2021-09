Factbox-Tennis-List of U.S. Open women’s singles champions

Sep 11, 2021; Flushing, NY, USA; Emma Raducanu of Great Britain serves against Leylah Fernandez of Canada (not pictured)in the women's singles final on day thirteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports Sep 11, 2021; Flushing, NY, USA; Emma Raducanu of Great Britain serves against Leylah Fernandez of Canada (not pictured)in the women's singles final on day thirteen of the 2021 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports

September 11, 2021

(Reuters) – List of U.S. Open women’s singles champions since tennis turned professional in 1968:

2021 – Emma Raducanu (Britain) v Leylah Fernandez (Canada) 6-4 6-3

2020 – Naomi Osaka (Japan) beat Victoria Azarenka (Belarus) 1-6 6-3 6-3

2019 – Bianca Andreescu (Canada) beat Serena Williams (U.S.) 6-3 7-5

2018 – Osaka beat Serena Williams (U.S.) 6-2 6-4

2017 – Sloane Stephens (U.S.) beat Madison Keys (U.S.) 6-3 6-0

2016 – Angelique Kerber (Germany) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-3 4-6 6-4

2015 – Flavia Pennetta (Italy) beat Roberta Vinci (Italy) 7-6(4) 6-2

2014 – Serena Williams (U.S.) beat Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3

2013 – Serena Williams beat Victoria Azarenka (Belarus) 7-5 6-7(6) 6-1

2012 – Serena Williams beat Azarenka 6-2 2-6 7-5

2011 – Samantha Stosur (Australia) beat Serena Williams 6-2 6-3

2010 – Kim Clijsters (Belgium) beat Vera Zvonareva (Russia) 6-2 6-1

2009 – Clijsters beat Wozniacki 7-5 6-3

2008 – Serena Williams beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 7-5

2007 – Justine Henin (Belgium) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 6-3

2006 – Maria Sharapova (Russia) beat Henin 6-4 6-4

2005 – Clijsters beat Mary Pierce (France) 6-3 6-1

2004 – Kuznetsova beat Elena Dementieva (Russia) 6-3 7-5

2003 – Henin beat Clijsters 7-5 6-1

2002 – Serena Williams beat Venus Williams (U.S.) 6-4 6-3

2001 – Venus Williams beat Serena Williams 6-2 6-4

2000 – Venus Williams beat Lindsay Davenport (U.S.) 6-4 7-5

1999 – Serena Williams beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6

1998 – Davenport beat Hingis 6-3 7-5

1997 – Hingis beat Venus Williams 6-0 6-4

1996 – Steffi Graf (Germany) beat Monica Seles (U.S.) 7-5 6-4

1995 – Graf beat Seles 7-6 0-6 6-3

1994 – Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Graf 1-6 7-6 6-4

1993 – Graf beat Helena Sukova (Czech Republic) 6-3 6-3

1992 – Seles beat Sanchez-Vicario 6-3 6-3

1991 – Seles (Yugoslavia) beat Martina Navratilova (U.S.) 7-6 6-1

1990 – Gabriela Sabatini (Argentina) beat Graf 6-2 7-6

1989 – Graf beat Navratilova 3-6 7-5 6-1

1988 – Graf beat Sabatini 6-3 3-6 6-1

1987 – Navratilova beat Graf 7-6 6-1

1986 – Navratilova beat Sukova 6-3 6-2

1985 – Hana Mandlikova (Czechoslovakia) beat Navratilova 7-6 1-6 7-6

1984 – Navratilova beat Chris Evert-Lloyd 4-6 6-4 6-4

1983 – Navratilova beat Evert-Lloyd 6-1 6-3

1982 – Evert-Lloyd beat Mandlikova 6-3 6-1

1981 – Tracy Austin (U.S.) beat Navratilova 1-6 7-6 7-6

1980 – Evert-Lloyd beat Mandlikova 5-7 6-1 6-1

1979 – Austin beat Evert-Lloyd 6-4 6-3

1978 – Evert beat Pam Shriver (U.S.) 7-5 6-4

1977 – Evert beat Wendy Turnbull (Australia) 7-6 6-2

1976 – Evert beat Evonne Goolagong (Australia) 6-3 6-0

1975 – Evert beat Goolagong 5-7 6-4 6-2

1974 – Billie Jean King (U.S.) beat Goolagong 3-6 6-3 7-5

1973 – Margaret Smith Court (Australia) beat Goolagong 7-6 5-7 6-2

1972 – King beat Kerry Melville (Australia) 6-3 7-5

1971 – King beat Rosemary Casals (U.S.) 6-4 7-6

1970 – Smith Court beat Casals 6-2 2-6 6-1

1969 – Smith Court beat Nancy Richey (U.S.) 6-2 6-2

1968 – Virginia Wade (Britain) beat King 6-4 6-4

